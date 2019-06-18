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Кризис на Украине

Партия "Слуга народа" представила стратегию по борьбе с коррупцией на Украине

Этот план, в частности, предполагает создание национальной системы электронного управления

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" представила план по борьбе с коррупции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Telegram-канале партии.

"Одним из пунктов программы партии "Слуга народа" является уничтожение системной коррупции. Для этого уже формируем поддержку: невозможно подделать документы в электронной базе, невозможно провести транзакцию задним числом, если она в онлайне, и так далее", - говорится в сообщении.

План партии предполагает создание национальной системы электронного управления, радикальную очистку и перезагрузку прокуратуры, обеспечение независимости антикоррупционных органов и переход государственных услуг в онлайн режим. Помимо этого, партия предлагает создать систему защиты свидетелей и денежного вознаграждения за выявленные факты коррупции. Также предлагается усилить ответственность за совершение коррупционных преступлений и законодательно сформировать временные следственные комиссии в Верховной раде для привлечения к ответственности чиновников.

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