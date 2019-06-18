Претенденты на пост британского премьера не сошлись во взглядах по вопросу даты Brexit

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Претенденты на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании разошлись во вторник в своих оценках по поводу того, как осуществить выход страны из состава Евросоюза. Об этом они заявили во время телевизионных дебатов, которые проходят в настоящий момент в эфире телерадиовещательной корпорации Би-би-си .

"Мы обязаны выйти 31 октября, иначе нам [Консервативной партии] грозит катастрофическая потеря доверия. Если мы этого не сделаем, если мы не выйдем 31 октября, нам придется заплатить очень высокую цену", - сказал бывший глава МИД Борис Джонсон, который является явным лидером в избирательной кампании. "Мы должны готовиться к варианту выхода без сделки", - добавил он.

Аутсайдер избирательной кампании, глава МВД королевства Саджид Джавид поддержал Джонсона в жесткой позиции по поводу прекращения членства в ЕС. "Brexit должен состояться 31 октября. Мы должны учиться на собственных ошибках. Одна из них заключалась в том, что мы установили "гибкий график" для Brexit. Если у вас нет крайнего срока, вы не можете сконцентрироваться на задаче, и наши европейские друзья тоже не могут этого сделать", - сказал Джавид.

Переговоры можно и продолжить

Нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант, который занимает второе место в избирательной кампании, выступил за продление дискуссий с ЕС, если к крайнему сроку Брюссель будет демонстрировать готовность к продолжению диалога и поиску взаимовыгодного решения. "Если мы подойдем к 31 октября и не увидим перспективы выйти из ЕС, тогда я выйду, без сделки. Если я увижу, что мы почти договорились, то я возьму еще немного времени [на переговоры с Брюсселем]", - сказал Хант.

Министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув поддержал позицию Ханта. "Самое важное, с моей точки зрения, это интересы Великобритании. Чтобы их обеспечить, мы должны, наконец, покинуть ЕС, обеспечив соблюдение итогов референдума и достигнув целей, о которых я говорил в предшествовавшей референдуму компании, и которые поддержали вы", - сказал Гоув, не став настаивать на том, чтобы "развод" произошел 31 октября.

Министр по вопросам международного развития Рори Стюарт выступил резко против выхода без сделки, а также признал, что осуществить Brexit до согласованного с Евросоюзом крайнего срока невозможно. "Мы должны осуществить Brexit так быстро и так эффективно, как это только возможно с точки зрения законодательства. Но нам также должны вернуть себе доверие народа, признав, что мы не сможем согласовать новую сделку к 31 октября", - сказал Стюарт, подчеркнув, что это понимают даже сторонники Бориса Джонсона, настаивающего на том, что "развод" в том или ином виде состоится 31 октября. "Если мне повезет стать вашим премьер-министром, я обещаю, что вариант выхода без сделки никогда не случится. Это не нужно и это нам вредит", - добавил Стюарт.

О выборах премьера

Во время состоявшегося во вторник второго тура голосования, в котором приняли участие члены тори в Палате общин британского парламента, Джонсон увеличил отрыв от конкурентов, заручившись поддержкой 126 из 313 депутатов. За ним идут: Хант (46), Гоув (41), Стюарт (37) и Джавид (33).

Теперь во время каждого последующего раунда из борьбы будет выбывать один кандидат с наименьшим количеством голосов. К пятнице их число должно сократиться до двух. После этого среди уже всех 160 тыс. членов Консервативной партии будет запущено голосование по почте, а имя победителя будет названо к концу июля.

24 мая Тереза Мэй объявила о предстоящей отставке сначала с поста лидера тори, а с избранием нового главы партии - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Таким образом, задача по осуществлению Brexit будет возложена на плечи нового лидера страны и правящей политической силы.

7 июня Мэй официально известила Комитет 1922 об уходе с поста лидера тори, что дало партии формальный повод для начала кампании по избранию своего нового главы. Однако до этого избрания, то есть до последней декады июля, Тереза Мэй будет продолжать оставаться премьер-министром страны и даже исполнять роль технического лидера своей партии.