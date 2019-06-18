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Кризис на Украине

Волкер заявил, что избрание Зеленского дает шанс активизировать урегулирование в Донбассе

Спецпосланник США выразил желание встретиться с должностными лицами России для обсуждения ситуации на востоке Украины

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. США считают, что избрание Владимира Зеленского президентом Украины дает возможность активизировать усилия по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом говорится в тексте вступительного слова американского спецпредставителя по Украине Курта Волкера, которое было подготовлено к слушаниям с его участием во вторник в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Избрание президента Зеленского создает хорошую благоприятную возможность активизировать усилия, чтобы положить конец пятилетнему конфликту в Донбассе", - считает спецпосланник США.

При этом он заявил что хотел бы встретиться вскоре с должностными лицами России для обсуждения ситуации на востоке Украины. "Мы по различным каналам призвали россиян воспользоваться нынешней возможностью. Я бы хотел встретиться в ближайшее время с российскими коллегами. Однако я сейчас не знаю, какую форму это примет", - отмечает Волкер.

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УкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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