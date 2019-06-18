Волкер заявил, что дата поездки Зеленского в США еще не определена

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Сроки визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты пока не определены. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, выступая во вторник на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Президент [США Дональд] Трамп написал президенту Зеленскому, указал, что приглашает его с визитом в Белый дом в сроки, которые еще надо согласовать. Мы надеемся, что это [произойдет] скоро", - сказал Волкер.

По его словам, он надеется в составе делегации правительства США "в следующие несколько недель" совершить еще одну поездку в Киев в преддверии визита Зеленского в Вашингтон.

В начале июня Белый дом подтвердил ТАСС, что Трамп направил Зеленскому приглашение посетить американскую столицу. Между двумя лидерами состоялся телефонный разговор. Зеленский одержал победу в ходе второго тура президентских выборов на Украине, состоявшегося в конце апреля. Его инаугурация состоялась 20 мая.