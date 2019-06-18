В Минске соберется контактная группа по Украине

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Второе после вступления в должность президента Владимира Зеленского заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины должно состояться в среду. Предыдущая встреча, прошедшая 5 июня, впервые за долгое время завершилась на оптимистичной ноте. Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик отметил позитивную атмосферу и конструктивный характер состоявшихся дискуссий. Представитель Киева Леонид Кучма, вновь назначенный после полугодового перерыва полпредом Киева в контактной группе, отметил, что "тон дискуссии был совсем иным, чем это было до сих пор", "было доверие", "все стороны хотели найти решение".

Участники встречи вернулись к самым острым вопросам переговорного процесса. Обсуждалась возможность возобновления режима прекращения огня и объявление "хлебного перемирия". Кучма заявил о необходимости "перед всем миром показать", что Киев хочет этого "режима тишины", и "не стрелять в ответ". Стороны договорились в течение двух недель разработать такие предложения и 19 июня их утвердить.

Была назначена также конкретная дата разведения сил и средств в районе Станицы Луганской - 10 июня. На следующем заседании, 19 июня, решили обсудить и предложение Кучмы о снятии экономической блокады Донбасса. Полпред Киева сообщил даже о предварительном согласии украинского правительства совместно работать по этому вопросу и провести 6 июня совещание у вице-премьера - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко.

Генпрокуратура против Кучмы

Однако вернувшегося в Киев Леонида Кучму ожидал шквал критики со стороны представителей "партии войны" за "сдачу национальных интересов", двухтысячная акция протеста радикалов с требованием отстранить его от минского процесса и три уголовных дела.

Как заявил через день после минской встречи генпрокурор Юрий Луценко, открыты уголовные дела "по факту подготовки к финансированию терроризма", "по факту подготовки к препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований" и по факту государственной измены. Он не назвал при этом ни одной фамилии и не уточнил, по каким именно заявлениям открыл дела, но совершенно определенно дал понять, что речь идет о Кучме.

"Это для тех, кто считает, что можно возобновить торговые отношения с террористическими организациями", - пояснил генпрокурор, а также добавил, что у него вызвало возмущение "предложение представителей Украины в минской контактной группе запретить огонь в сторону противника".

В этой ситуации Леонид Кучма уже на следующий день после заседания контактной группы заявил, что "нет никакой экономической блокады" Донбасса, и был вынужден оправдываться перед журналистами, что именно имел в виду, говоря о необходимости запрета на ответный огонь.

Срыв отвода сил у Станицы Луганской

Последующее развитие событий подтвердило худшие опасения тех экспертов, которые по итогам минской встречи 5 июня высказали предположение, что позиция Киева поменялась лишь на словах.

10 июня украинская сторона не сообщила о готовности к разведению сил в Станице Луганской, и оно не состоялось. "Украинская сторона от своих обязательств по отводу сил и средств отказалась, совершив провокационный обстрел на данном участке. Разведение сил в Станице Луганской сорвано Киевом", - заявил по этому поводу полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

Вслед за 10 июня была названа еще одна дата отвода сил у Станицы Луганской - 16 июня, но и эта договоренность не была реализована.

По словам Грызлова, ситуация в районе Станицы Луганской "ярко характеризует неготовность руководства Украины переломить сложившуюся ситуацию, отказаться от политики "партии войны". "Никакой реализации слов о мире не произошло со стороны новой киевской власти. Обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины продолжаются, обстановка остается крайне напряженной, положительных изменений не видно", - отметил полпред.

О дальнейшем нарастании напряженности вдоль линии соприкосновения в Донбассе сообщил в начале этой недели и глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"В ночь на 17 июня формирования Вооруженных сил Украины в очередной раз осуществили масштабные провокации с применением тяжелого вооружения, - заявил он. - Под обстрел попали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. По факту, с каждым днем конфликт только обостряется. Ситуация на линии разграничения становится все жестче".

Ответственность за это, по словам Пушилина, несет украинское руководство. "Сейчас вопрос мирного урегулирования гражданского конфликта в Донбассе находится под угрозой срыва", - считает он.

Состоится ли диалог?

Вместе с тем глава ДНР подчеркнул готовность республики к конструктивному диалогу с целью мирного урегулирования. "Но это должен быть равноправный диалог с учетом всех интересов жителей Донбасса", - отметил он.

Однако президент Украины Владимир Зеленский, выступая в понедельник в Париже на брифинге по итогам переговоров с президентом Эмманюэлем Макроном, в очередной раз повторил, что готов в минском формате урегулировать конфликт в Донбассе, но при этом заявил, что не готов вести диалог с руководством ДНР и ЛНР.

"Мы очень разочарованы, что Владимир Зеленский говорит, как экс-президент Петр Порошенко, хотелось бы увидеть различия, но увы", - прокомментировал выступление Зеленского Денис Пушилин. "Отказ от прямого диалога с ДНР и ЛНР демонстрирует, что украинские власти и не собирались ничего менять. Тема мира Зеленским была использована лишь как лозунг предвыборной кампании", - отметил также глава ЛНР Леонид Пасечник.

И все-таки в Москве не теряют "осторожного оптимизма". В МИД РФ, комментируя очередной срыв отвода в районе Станицы Луганской, тем не менее выразили надежду, что "новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на юго-востоке, не будут, как [экс-президент Украины] Петр Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса, а найдут в себе силы сделать реальные шаги к установлению мира в Донбассе".

О позитивных ожиданиях Кремля сообщил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом подход позитивный, и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого", - сказал он о перспективах украинско-российских отношений, отметив при этом, что в число основных вопросов повестки дня входит позиция Украины в отношении минских договоренностей.

Дополнительные меры контроля

Нынешняя встреча станет еще одним тестом на готовность Киева выполнять взятые на себя обязательства. Согласно договоренности двухнедельной давности, сегодня стороны должны утвердить пакет дополнительных мер, которые призваны обеспечить соблюдение на линии соприкосновения "режима тишины". О режиме прекращении огня Киев и республики Донбасса договаривались уже десятки раз, но каждый раз он оставался на бумаге. Поэтому еще в прошлом году республики Донбасса выступили с инициативой разработки и принятия пакета дополнительных мер контроля за соблюдением перемирия.

Среди них - публикация и доведение до сведения на всех уровнях приказов о прекращении огня, в том числе до сведения широкой общественности, запрет на любые наступательные и разведывательно-диверсионные действия, запрет на снайперскую стрельбу, запрет на обстрелы и ведение огня, в том числе ответного, в направлении и со стороны населенных пунктов, запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.

Но из-за противодействия со стороны украинских властей согласовать этот пакет и ввести его в действия одновременно с объявлением "режима тишины" до сих пор так и не удавалось. На минувшей встрече контактной группы в Минске стороны вроде бы договорились вернуться к этой идее, обновить прежние предложения и принять их на встрече 19 июня.