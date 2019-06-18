Волкер заявил, что Украина должна начать покупать оружие у США

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Украина должна начать приобретать оружие и военную технику у Соединенных Штатов. Об этом заявил во вторник на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

"Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью - в плане покупки у нас военной техники. И я знаю, что они [власти Украины] намерены это сделать", - сказал сотрудник Госдепартамента. Он не пояснил, какие именно вооружения Киев планирует закупить у Вашингтона и каким образом украинские власти изыщут на это финансовые средства.

Волкер назвал в числе приоритетных поставок антиснайперские системы, противотанковые комплексы Javelin. "Глядя в будущее, нам надо рассмотреть [возможность поставок] систем ПВО, прибрежной обороны <...> Все они очень важны", - отметил американский дипломат.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года по настоящее время, составляет $1,5 млрд.