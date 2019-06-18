Трамп не исключил выдвижения Марка Эспера на пост министра обороны

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключает, что выдвинет кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны. Об этом он заявил во вторник в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Флорида. Трансляцию выступления вели американские новостные телекомпании.

"Скорее всего, это то, о чем я думаю", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос репортеров.

Ранее во вторник Трамп сообщил в Twitter, что кандидат на пост министра обороны Патрик Шанахан берет самоотвод, а исполнять обязанности главы Пентагона вместо него будет Марк Эспер, до этого занимавший пост министра Сухопутных войск.

Глава Белого дома заверил журналистов, что считает Шанахана прекрасным человеком и не просил его снимать свою кандидатуру. По словам Трампа, Шанахан "собирается взять перерыв из-за семейных дел".

Как сообщила во вторник газета USA Today решение взять самоотвод Шанахан принял на фоне скандальной истории о бытовом насилии, которая в настоящее время расследуется ФБР. По данным издания, речь идет об инциденте, который имел место 28 августа 2010 года. В применении насилия Шанахан обвинила являвшаяся тогда его женой Кимберли Джординсон. В свою очередь сам Шанхан в письменном заявлении утверждает, что никогда не занимался рукоприкладством в отношении бывшей супруги.