Белый дом: экс-помощница Трампа не обязана отвечать на вопросы законодателей США

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Экс-директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, являвшаяся помощницей Дональда Трампа, не обязана выступать на закрытых слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Белого дома.

В документе отмечается, что Хикс "совершенно свободна от принуждения давать показания перед Конгрессом по вопросам, связанным со временем ее работы в качестве старшего советника президента". По мнению Белого дома, выступление экс-директора по коммуникациям, "создают неизбежный и существенный риск непреднамеренного или принудительного раскрытия конфиденциальной информации".

Как ожидается, Хикс встретится с законодателями 19 июня. Комитет в настоящее время проводит расследование в отношении Трампа. Конгрессмены заявляют, что пытаются установить, злоупотреблял ли американский лидер служебными полномочиями и препятствовал ли проведению разбирательства в связи с приписываемым России вмешательством в американские президентские выборы 2016 года.

Телеканал CNN констатирует, что это будет первый случай, когда лицо, входившее в ближайшее окружение Трампа, выступит перед комитетом в рамках указанного расследования. По сведениям телеканала, после слушаний будет опубликована стенограмма выступления Хикс.

В мае юридический комитет Палаты представителей повесткой вызвал для участия в слушаниях Хикс, а также Энни Доналдсон - экс-главу аппарата бывшего юрисконсульта главы государства Дональда Макгана. Глава указанного комитета 4 июня заявил, что Белый дом запретил Хикс и Доналдсон предоставлять Конгрессу документы, имеющие отношение к деятельности бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера. Последний в течение почти двух лет проводил расследование утверждений о вмешательстве РФ в выборы и наличии связей между Трампом и Москвой.

Минюст США 18 апреля обнародовал итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с Москвой выявить не удалось. Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.