Прокуратура Венесуэлы расследует возможное хищение оппозицией гуманитарной помощи

КАРАКАС, 19 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении сторонников лидера оппозиции Хуана Гуайдо по подозрению в хищении средств, выделенных в качестве помощи жителям республики. Об этом ведомство сообщило во вторник.

"Генпрокуратура начала уголовное расследование в отношении двух лиц, подозреваемых в участии в коррупционной схеме при распределении денег, выделенных на то, чтобы "якобы помочь" венесуэльцам, мигрировавшим в Колумбию", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Россана Баррера Кастильо и Кевин Рохас Пеньялоса, "которым депутат Хуан Гуайдо поручил распределять деньги", присвоили эти средства при помощи поддельных чеков на якобы оплаченные услуги. Против них выдвинуты обвинения в "отмывании денег, коррупции и преступном сговоре".

В понедельник министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти республики получили доказательства участия Гуайдо в хищении государственных средств и денег, выделенных в качестве гуманитарной помощи. По словам чиновника, подтверждающие эти обвинения данные были обнаружены в телефоне секретаря оппозиционера Роберто Марреро, который был задержан в марте.

В этом году политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.