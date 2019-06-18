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Кадровые перестановки в кабинете Трампа

Марк Эспер станет и.о. главы Пентагона 24 июня

Сейчас он занимает пост министра Сухопутных войск

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Патрик Шанахан передаст свои полномочия и.о. министра обороны США Марку Эсперу 24 июня. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Пентагона.

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Шанахан уходит в отставку с поста и.о. министра обороны "в полночь 23 июня 2019 года и завершает свою работу в министерстве обороны", отмечается в заявлении. "Министр Сухопутных войск США [Марк] Эспер станет исполняющим обязанности министра обороны сразу после этого <...> Полномочия и функции и.о. министра обороны перейдут Эсперу 00:01 24 июня 2019 года", - отмечается в документе.

Президент США Дональд Трамп объявил ранее о том, что Шанахан берет самоотвод, а на должность министра обороны будет выдвинута кандидатура Эспера. Последний в настоящее время является министром Сухопутных войск США. Занимающее этот пост лицо не является членом президентского кабинета и подчиняется министру обороны. Трамп написал в своем Twitter, что Шанахан сам принял решение взять самоотвод. Однако немногим ранее появились данные о том, что Трамп недоволен Шанаханом и рассматривает возможность назначения на пост главы Пентагона кого-то другого. Это кадровое назначение подлежит утверждению Сенатом Конгресса.

Теги
СШАТрамп, ДональдКадровые перестановки в кабинете ТрампаШанахан, Патрик
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