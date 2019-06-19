Си Цзиньпин поддержал усилия КНДР по политическому решению проблемы Корейского полуострова

ТАСС, 19 июня. Китай поддерживает стремление КНДР найти политическое решение проблемы Корейского полуострова. Об этом, как сообщает агентство Reuters, говорится в статье председателя КНР Си Цзиньпина, опубликованной в среду в центральной северокорейской газете "Нодон синмун".

Си Цзиньпин 20-21 июня посетит с государственным визитом КНДР по приглашению лидера страны Ким Чен Ына. Пекин направляет в Пхеньян делегацию во главе с главой государства впервые за последние 14 лет.

По данным Reuters, в своей статье, опубликованной на передовице "Нодон синмун", Си Цзиньпин пишет, что Пекин поддерживает "правильный курс" Пхеньяна, заключающийся в поиске политического решения проблемы Корейского полуострова. Также председатель КНР подчеркнул, что Пекин намерен внести "активный вклад в мир, стабильность, развитие и процветание региона путем усиления коммуникации и координации с КНДР".

Как проинформировал ранее глава отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао, визит Си Цзиньпина приурочен к 70-летней годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами и "будет иметь огромное значение для дальнейшего развития взаимных связей".