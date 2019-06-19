США назвали условие применения силы против Ирана

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США исходит из того, что применение военной силы против Ирана потребовало бы консенсуса мирового сообщества, однако оставляет за собой право на односторонние ответные действия в случае удара Тегерана по американским гражданам или объектам. Об этом заявил во вторник на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил (ВС) США генерал Пол Селва, комментируя рост напряженности в отношениях Вашингтона и Тегерана после инцидента в Оманском заливе.

"Мне кажется, есть роль вооруженных сил в защите [принципа] свободы мореплавания. Вопрос будет заключаться в том, в какой степени международное сообщество поддержит эту роль. Я не говорю, что у нас [США] нет существенной роли в этом пространстве. Тем не менее потребуется международный консенсус перед тем, как будет применена сила. С одной конкретной оговоркой: если иранцы поставят под удар граждан, средства или вооруженные силы США, то мы оставляем за собой право ответить с применением военных действий. И им [иранцам] необходимо это знать, это должно быть совершенно ясно", - сказал военачальник.

На его взгляд, Иран в настоящее время ошибочно считает, что США оставят без ответа возможные действия Тегерана, направленные против Вашингтона. "Иранцы полагают, что мы не ответим <...> "Наш [американский] послужной список в регионе включает то, что мы [в прошлом] угрожали отвечать и не отвечали, это является справедливой оценкой", - заявил Селва.

"Со стороны иранцев, - предупредил он, - было бы просчетом думать, что эта ситуация будет сохраняться". В связи с этим Вашингтон через Ирак, Швейцарию, которая представляет в Тегеране интересы США, а также посредством публичных заявлений сигнализирует Ирану о недопустимости каких бы то ни было вылазок против американских сил на Ближнем Востоке, подчеркнул замглавы КНШ. Согласно изложенной им информации, такие сигналы передаются в том числе Корпусу стражей исламской революции (элитным частям ВС Ирана). Более подробно на этот счет Селва говорить отказался.

Обвинения в адрес Тегерана

При этом генерал вслед за другими должностными лицами США обвинил Иран в нападении на два танкера в Оманском заливе, произошедшее неделю назад. "Улики указывают на Иран. Единственным злоумышленником в регионе, у которого есть мотив, является Иран", - утверждал американский военачальник.

По его словам, атаки на танкеры были совершены лицами, получившими военную подготовку. "Как военный могу сказать, что подобраться к борту идущего судна под покровом темноты, чтобы прикрепить [магнитную] мину, - это не мелкие усилия. Это не было сделано какой-то неподготовленной... группой лиц. Это было сделано силами, которые прошли военную подготовку и являются боеготовыми", - заявил замглавы КНШ.

"Тот факт, что они [иранские военные моряки] смогли быстро и безопасно снять [предполагаемую магнитную] мину с борта судна, указывает, что она была их конструкции, что они ее поставили и [затем] сняли, чтобы она не стала свидетельством совершения ими атаки", - убежден Селва.

В связи с этим он категорически отверг предположение, что вылазки могли быть совершены без приказа свыше. "Мне сложно поверить [в это]", - отметил генерал.