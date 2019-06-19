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Выборы президента США - 2020
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Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампании

Американский лидер пообещал "довести дело до конца"
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник объявил об официальном начале кампании с целью переизбрания на предстоящих в 2020 году выборах. Американский лидер выступает перед сторонниками в городе Орландо (штат Флорида), трансляцию ведут центральные телеканалы.

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"Сегодня вечером я объявляю перед вами официально о старте кампании по переизбранию президентом США на второй срок", - сказал Трамп. Он заявил, что "страна сейчас процветает и достигает новых высот". "Наша экономика служит предметом зависти для всего мира, возможно, она в лучшем состоянии за всю историю нашей страны", - отметил американский лидер. Напомнив о победе на президентских выборах 2016 года, Трамп сказал: "Один раз мы это сделали и теперь повторим. И на этот раз мы доведем дело до конца".

Говоря о своих политических оппонентах, Трамп подчеркнул: "Если вы хотите покончить с этой коррумпированной системой раз и навсегда, то приходите 3 ноября [2020 года] и голосуйте, голосуйте, голосуйте". "В последние 2,5 года мы находились под осадой. Доклад [спецпрокурора США Роберта] Мюллера принес нам победу, и сейчас они хотят все повторить". В докладе констатировалось, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с представителями России выявить не удалось.

Трамп во время выступления отметил: "Я укрепил вооруженные силы, ввел санкции против России и предоставил альтернативные источники поставок энергоносителей для всей Европы, это создало очень серьезную конкуренцию для России". "Никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем Дональд Трамп", - добавил он. "Демократов не волнует Россия, их волнует только государственная власть", - констатировал Трамп.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Теги
СШАТрамп, ДональдМюллер, РобертВыборы президента США - 2020
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