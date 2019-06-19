США заявили о необходимости ядерного оружия малой мощности для сдерживания России

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Соединенным Штатам необходимо разрабатывать ядерное оружие малой мощности в рамках усилий по ядерному сдерживанию России. Об этом заявил во вторник на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Пол Селва.

Во время беседы он настаивал на необходимости для США иметь небольшой арсенал ядерных боезарядов малой мощности, которые можно было бы разместить на баллистических ракетах Trident II, установленных на стратегических подводных лодках класса Ohio.

"Внедрением ядерных вооружений малой мощности мы пытаемся заполнить брешь, существующую в потенциальной "лестнице эскалации", которая, как мы знаем, является частью российской доктрины", - утверждал генерал, который покидает свой пост в этом году.

Предполагаемый сценарий противостояния

Он рассказал журналистам о теории сдерживания, согласно которой, если Россия атакует США, например, город Норфолк (штат Вирджиния), где находится база ВМС США, с использованием ядерного оружия малой мощности, то она переступит так называемый ядерный порог - уровень боевых действий, за которым следует применение ядерного оружия. Соединенные Штаты, согласно доктрине, должны "давать симметричный ответ", но, если в их арсенале нет ядерного оружия малой мощности, то "симметричный ответ" в таком случае будет означать применение ядерного оружия высокой мощности, пояснил генерал. "Многие сказали бы, что это было бы несоразмерно [возможному] нападению России на Соединенные Штаты, - полагает он. - Наш аргумент, согласно ядерной доктрине, состоит в том, что небольшое количество ядерного оружия малой мощности в нашем арсенале дает главе Стратегического командования [(СТРАТКОМ) американских ВС] возможность представить министру обороны и президенту вариант симметричного удара с применением ядерного оружия малой мощности в ответ на небольшое по масштабам нападение противника, обладающего ядерным оружием", - утверждал заместитель председателя КНШ.

По его версии, применение ядерного оружия высокой мощности будет иметь два недостатка. "Во-первых, у нас не будет варианта, который был бы симметричен их варианту, - указал генерал. - Во-вторых, у нас нет оружия, с которым мы могли бы попытаться отговорить их от [использования] ядерного оружия малой мощности". Он добавил, что самым целесообразным способом будет модификация боеголовки ракеты Trident.