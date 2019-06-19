В восстановленной больнице под Дамаском за год врачи провели 7 тыс. операций

ДАМАСК, 19 июня. /ТАСС/. Сирийские врачи провели 7 тыс. различных операций в больнице города Катана под Дамаском, восстановленной после завершения боевых действий. Об этом журналистам сообщил главный врач лечебного учреждения Бассам аль-Муйи.

"Только в прошлом году мы сделали здесь 7 тыс. самых разных операций. Перед открытием больницы после ремонта сюда привезли самое современное оборудование, в каждом отделении у нас работают лучшие врачи. Поэтому, наверное, к нам едут лечиться не только жители Катаны и окрестностей", - сказал он, отметив, что за прошлый год в клинике пролечились 60 тыс. пациентов.

"Я сам живу в Дамаске и обычно лечился там, но однажды оказался здесь и теперь хожу только к этим врачам", - говорит один из пациентов Фатхим аль-Феттах. По его словам, в государственных клиниках Сирии все бесплатно, но многие профессионалы занялись частной практикой, а это уже стоит денег. "Лучше я потрачу немного времени на дорогу, но получу очень квалифицированную помощь лучших специалистов в Катана", - поясняет он.

На данный момент в больнице работают более 400 специалистов - врачи и медицинские сестры. Высоты рядом с клиникой были захвачены террористами в начале 2012 года, территорию лечебного учреждения обстреливали из минометов.

Несколько операционных работают в больнице параллельно. Клиника принимает больных со всех населенных пунктов провинции Риф-Дамаск, так как не везде еще до конца восстановлена необходимая медицинская инфраструктура.

"Работы сейчас хватает. В день проводим по семь операций. Четыре вполне обычные и три сложные, требующие полной концентрации и внимания, но говорить об усталости не приходится - график работы позволяет вновь набраться сил", - рассказал хирург ортопедического отделения Ханнах Гарун.