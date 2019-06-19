NYT: украинский бизнесмен подал в США судебный иск против лоббиста Республиканской партии

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Павел Фукс подал в суд в США на лоббиста Республиканской партии за то, что тот не обеспечил ему присутствие на инаугурации президента США Дональда Трампа в 2017 году. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

По ее данным, после избрания Трампа президентом Фукс перевел $200 тыс. компании, управляемой юристом Юрием Ванетиком, который, по информации газеты, известен сбором средств в поддержку Республиканской партии и нередко лоббирует ее интересы. В обмен на это Ванетик якобы обещал обеспечить Фуксу привилегированный доступ на церемонию инаугурации Трампа, которая состоялась 20 января 2017 года. Однако, как утверждает в своем иске предприниматель, Ванетик так и не предоставил ему билеты, в результате чего Фукс вынужден был смотреть телевизионную трансляцию торжественного мероприятия.

Как утверждает The New York Times, украинский бизнесмен впоследствии неоднократно требовал от Ванетика возмещения средств, однако тот пообещал "использовать влияние в Вашингтоне, чтобы ограничить ему въезд на территорию США", вскоре после чего у предпринимателя была отозвана американская виза, а также был введен запрет на посещение им территории США сроком на пять лет. Иск бизнесмена в окружной суд США по Центральному округу Калифорнии был по этой причине подан посредством международной юридической фирмы Dentons. Фукс в своем иске обвиняет Ванетика в мошенничестве и нарушении условий контракта, требуя, чтобы тот вернул ему переведенную сумму и возместил ущерб.

Газета отмечает, что иностранным лицам запрещено покупать билеты на инаугурацию президента у компаний, так или иначе связанных с организацией подобных мероприятий. Такие меры направлены на то, чтобы снизить возможное влияние иностранцев на американских политиков и представителей власти. Тем не менее, как указывает The New York Times, граждане иностранных государств попадают на инаугурации в качестве приглашенных гостей со стороны спонсоров.

6 февраля этого года Фукс в интервью агентству Bloomberg сообщил, что в 2006 году встречался в Москве с дочерью Трампа Иванкой и его сыном Дональдом для обсуждения планов строительства небоскреба, а в 2005 году несколько раз обсуждал данный проект и с самим президентом, в том числе в Нью-Йорке и в штате Флорида. Вопрос о том, в какой степени Трамп и лица из его окружения были вовлечены в обсуждение проекта строительства небоскреба в Москве, имеет значение с точки зрения расследования о приписываемом России вмешательстве в американские выборы, которое с мая 2017 года проводил спецпрокурор Роберт Мюллер. Он признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с Москвой выявить не удалось.