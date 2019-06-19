Заявка на второе пришествие. Трамп объявил о начале президентской кампании

Президент США Дональд Трамп во вторник официально объявил о намерении добиваться переизбрания на пост президента в 2020 году, используя уже принесший ему успех на прошлых президентских выборах лозунг величия Америки, а также риторику - то популистскую, то конфронтационную - которая нашла горячий отклик у его сторонников. "Со всем пылом наших сердец, прилагая все силы - физические и душевные - мы будем стремиться к тому, чтобы Америка вновь стала великой, и мы действительно обеспечим величие Америки, - заявил он, обращаясь к более чем 20 тыс. своих сторонников в Орландо (штат Флорида). - Именно поэтому я стою здесь перед вами и официально объявляю о начале моей кампании с целью добиться избрания президентом США на второй срок". Кампания в режиме нон-стоп Формально избирательный штаб Трампа продолжал работать и после его победы на выборах в ноябре 2016 года, а за два дня до инаугурации в интервью газете The Washington Post Трамп заявил, что лозунг кампании-2016 - Make America Great Again ("Сделаем Америку вновь великой") - будет использован и в предвыборной кампании 2020 года. В день вступления на пост президента 20 января 2017 года в Федеральную комиссию по выборам была направлена его заявка о намерении вновь стать кандидатом на выборах 2020 года, и первое мероприятие в рамках этой новой кампании было организовано в городе Мельбурн (штат Флорида) в феврале 2017 года. По данным на апрель нынешнего года, предвыборный штаб Трампа уже собрал свыше $28 млн.

Решение Трампа объявить о начале предвыборной кампании именно во Флориде принято не случайно: этот штат относится к "колеблющимся" штатам, таким как Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, где позиции демократов и республиканцев примерно одинаково сильны. Как свидетельствуют данные, размещенные на интернет-портале Elections Central, ни одному республиканскому кандидату еще не удавалось добиться избрания на пост президента без победы в штате Флорида. На выборах 2016 года Трамп победил в этом штате с минимальным перевесом. Не случайно выбрано и время для объявления о начале предвыборной кампании: четыре года назад, почти день в день - 16 июня 2015 года - Трамп в фойе своей нью-йоркской штаб-квартиры Trump Power объявил о начале своей первой предвыборной кампании. Сроки нынешнего объявления выбраны и с расчетом на то, чтобы перехватить инициативу у демократов, которые проведут первые теледебаты 20 претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США 26-27 июня в Майами (штат Флорида). Если бы выборы состоялись сейчас... Говоря о своих политических соперниках, Трамп, отбросив в сторону политкорректность, обвинил их в проведении "разрушительной политики". "Нашими оппонентами - радикально настроенными демократами - движет ненависть и ярость, - заявил он под одобрительный гул трибун, где тысячи людей держали в руках плакаты с надписью "Трамп 2020". - Они хотят нанести ущерб вам и разрушить нашу страну в том виде, в каком она существует. Это неприемлемо, и этого нельзя допустить". "Если вы хотите покончить с этой коррумпированной системой раз и навсегда, то приходите 3 ноября [2020 года] и голосуйте, голосуйте, голосуйте", - призвал он.

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