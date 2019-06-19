Заявка на второе пришествие. Трамп объявил о начале президентской кампании

Президент США Дональд Трамп во вторник официально объявил о намерении добиваться переизбрания на пост президента в 2020 году, используя уже принесший ему успех на прошлых президентских выборах лозунг величия Америки, а также риторику - то популистскую, то конфронтационную - которая нашла горячий отклик у его сторонников.
"Со всем пылом наших сердец, прилагая все силы - физические и душевные - мы будем стремиться к тому, чтобы Америка вновь стала великой, и мы действительно обеспечим величие Америки, - заявил он, обращаясь к более чем 20 тыс. своих сторонников в Орландо (штат Флорида). - Именно поэтому я стою здесь перед вами и официально объявляю о начале моей кампании с целью добиться избрания президентом США на второй срок".
Кампания в режиме нон-стоп
Формально избирательный штаб Трампа продолжал работать и после его победы на выборах в ноябре 2016 года, а за два дня до инаугурации в интервью газете The Washington Post Трамп заявил, что лозунг кампании-2016 - Make America Great Again ("Сделаем Америку вновь великой") - будет использован и в предвыборной кампании 2020 года. В день вступления на пост президента 20 января 2017 года в Федеральную комиссию по выборам была направлена его заявка о намерении вновь стать кандидатом на выборах 2020 года, и первое мероприятие в рамках этой новой кампании было организовано в городе Мельбурн (штат Флорида) в феврале 2017 года. По данным на апрель нынешнего года, предвыборный штаб Трампа уже собрал свыше $28 млн.
Решение Трампа объявить о начале предвыборной кампании именно во Флориде принято не случайно: этот штат относится к "колеблющимся" штатам, таким как Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, где позиции демократов и республиканцев примерно одинаково сильны. Как свидетельствуют данные, размещенные на интернет-портале Elections Central, ни одному республиканскому кандидату еще не удавалось добиться избрания на пост президента без победы в штате Флорида. На выборах 2016 года Трамп победил в этом штате с минимальным перевесом.
Не случайно выбрано и время для объявления о начале предвыборной кампании: четыре года назад, почти день в день - 16 июня 2015 года - Трамп в фойе своей нью-йоркской штаб-квартиры Trump Power объявил о начале своей первой предвыборной кампании. Сроки нынешнего объявления выбраны и с расчетом на то, чтобы перехватить инициативу у демократов, которые проведут первые теледебаты 20 претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США 26-27 июня в Майами (штат Флорида).
Если бы выборы состоялись сейчас...
Говоря о своих политических соперниках, Трамп, отбросив в сторону политкорректность, обвинил их в проведении "разрушительной политики". "Нашими оппонентами - радикально настроенными демократами - движет ненависть и ярость, - заявил он под одобрительный гул трибун, где тысячи людей держали в руках плакаты с надписью "Трамп 2020". - Они хотят нанести ущерб вам и разрушить нашу страну в том виде, в каком она существует. Это неприемлемо, и этого нельзя допустить". "Если вы хотите покончить с этой коррумпированной системой раз и навсегда, то приходите 3 ноября [2020 года] и голосуйте, голосуйте, голосуйте", - призвал он.
Столь жесткая риторика объясняется тем, что Трамп уже сейчас оказался в положении догоняющего. Как показывают результаты опубликованного 16 июня опроса 1001 потенциального избирателя, проведенного телекомпанией Fox News, если бы выборы проводились сейчас, то Трамп уступил бы пяти основным претендентам, добивающимся выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии. Экс-вице-президент США Джо Байден опередил бы Трампа в соотношении 49% против 39%, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, соперничавший с Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от демократической партии на пост президента в 2016 году - в соотношении 49% против 40%, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен победила бы с перевесом в 2% (43%-41%), а сенатор от штата Калифорния Камала Харрис и мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж обошли бы Трампа на 1% голосов. Уровень погрешности при опросе оценивается в плюс-минус 3%.
По данным телекомпании CBS, после того как результаты этого опроса стали известны, несколько специалистов, проводивших опросы по заказам Трампа, были уволены.
Республиканцы вызов не бросят
В рядах республиканцев у 73-летнего Трампа сейчас нет опасных соперников. Бывший губернатор штата Массачусетс 73-летний Билл Уэлд, официально объявивший в апреле нынешнего года о намерении бороться за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на пост президента, широкой популярностью похвастаться не может: согласно опубликованному в конце апреля опросу портала Politico и исследовательской службы Morning Consult, Уэлда поддерживают 7% избирателей-республиканцев, в то время как Трампа - 78%. Бывший сенатор от штата Теннесси Боб Коркер и бывший губернатор штата Огайо Джон Кейсик, ранее не исключавшие возможности участия в предвыборной кампании, официально в борьбу не вступали, как и бывшая соперница Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на выборах 2016 года Карли Фиорина и экс-сенатор от штата Аризона Джефф Флейк.
Экономический козырь
Трамп явно рассчитывает на то, что сильным козырем в ходе нынешней предвыборной кампании должна стать экономика: безработица сократилась самого низкого с 2000 года уровня - до 3,8%, средняя почасовая заработная плата в стране продолжает медленно расти и увеличилась на 2,7% по сравнению с маем прошлого года. Однако, как свидетельствуют итоги недавнего опроса исследовательской службы Университета Куиннипэк, менее половины американских избирателей - 41% - считают это заслугой президента. Благоприятное положение дел в экономике может помочь Трампу добиться переизбрания, отметила во вторник телекомпания CNBC, однако одного этого фактора может быть недостаточно для победы в 2020 году.
Трампу, по оценке телекомпаниии CNN, предстоит крайне тяжелая предвыборная борьба, поскольку ему придется оправдываться перед избирателями за постоянные внешнеполитические кризисы, за скандалы, сотрясающие его администрацию, за политику в отношении нелегальных иммигрантов и попытки свернуть программу медицинского страхования Obamacare, а соперники-демократы вновь и вновь будут возвращаться к вопросу о расследовании спецпрокурором Робертом Мюллером утверждений о связях избирательного штаба Трампа с Россией в 2016 году. В то же время, отмечалось в репортаже CNN, никто не утверждает, что у Трампа нет шансов на переизбрание, поскольку он выполнил многое из того, что обещал консервативно настроенным избирателям.
Предвыборная кампания
Официальный старт предвыборной кампании в США будет дан в феврале 2020 года. 3 февраля в Айове продут собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а затем - на национальный съезд.
В штате Нью-Гэмпшир 11 февраля пройдут первые в стране первичные выборы, которые отличаются от предвыборных собраний тем, что на них избираются делегаты сразу на национальный съезд, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника Дональда Трампа в борьбе за пост президента. Еще одно отличие собраний партийных активистов от первичных выборов в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые - избирательными комиссиями отдельных штатов.
Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.
Игорь Борисенко