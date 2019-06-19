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Глава МИД Швейцарии назвал обычной практикой сопровождение самолетов госделегаций

Такие меры применяются одинаково по отношению ко всем государствам, рассказал Иньяцио Кассис

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сопровождение самолетов с иностранными делегациями является обычной практикой ВВС Швейцарии, независимо от страны. Об этом в интервью ТАСС заявил начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, комментируя появление в ноябре прошлого года швейцарского истребителя рядом с самолетом, на котором российская делегация возвращалась из Женевы в Москву после визита главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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"Здесь речь не идет ни о выражении почтения, ни о недоверии, - отметил собеседник агентства. - Швейцарские военно-воздушные силы регулярно, почти ежедневно, выполняют подобные вылеты, так называемые live missions, в ходе которых контролируется пролет государственных самолетов через воздушное пространство Швейцарии". "Эта практика применяется одинаково по отношению ко всем государствам", - добавил он.

29 ноября 2018 года истребитель швейцарских ВВС поднялся в воздух для сопровождения самолета специального летного отряда "Россия", возвращавшегося из Женевы в Москву. На борту находилась делегация главы МИД и сопровождавшие его во время визита журналисты, сам Лавров отбыл из Женевы чуть раньше. Как отмечалось в сообщении спецкорреспондента ТАСС, летевшего этим бортом, спустя полчаса после взлета пассажиры увидели слева швейцарский истребитель, который сопровождал спецборт около двух минут, после чего улетел.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияШвейцария
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