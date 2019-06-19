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Покушение на президента Венесуэлы

Мадуро оценил покушение на себя в $20 млн

По словам президента Венесуэлы, организаторы несостоявшегося убийства получили деньги из-за рубежа

КАРАКАС, 19 июня. /ТАСС/. Подготовка к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в августе прошлого года стоила несколько миллионов долларов. Такие данные привел во вторник сам глава государства.

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"План по моему убийству, который попытались осуществить в августе, обошелся в несколько миллионов долларов. Говорят о $20 млн", - приводит его слова на своем сайте телеканал Venezolana de Television. Мадуро добавил, что организаторы покушения получили деньги из-за границы.

Попытка убить президента Венесуэлы при помощи беспилотных летательных аппаратов со взрывчаткой была предпринята в Каракасе 4 августа 2018 года, когда он выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Мадуро и члены высшего руководства страны остались невредимы.

Вскоре после этого глава государства обвинил в случившемся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, в то время руководившего Колумбией. МИД этой страны назвал обвинения абсурдными.

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Мадуро, НиколасВенесуэлаПокушение на президента Венесуэлы
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