Трамп рассказал о своей жесткости в отношениях с Россией

ТАСС,19 июня. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем он сам. Об этом американский лидер заявил во время своего выступления перед сторонниками в Орландо (Флорида). 19 июня президент США объявил об официальном начале кампании с целью переизбрания на предстоящих в 2020 году выборах.

Трамп заявил, что укрепил вооруженные силы и ввел антиросийские санкции, а также предоставил европейским странам альтернативные источники поставок энергоносителей, что "создало очень серьезную конкуренцию" для Москвы.

"Никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем Дональд Трамп", - отметил он, добавив, что представителей демократической партии США Россия не волнует, "их волнует только государственная власть".

Следующие, 59-е выборы президента состоятся в США в ноябре 2020 года. Первые собрания партийных активистов пройдут в Айове в феврале 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, состоится с 13 по 16 июля в Милуоки (Висконсин), а республиканцы проведут съезд с 24 по 27 августа будущего года в Шарлотте (Северная Каролина).