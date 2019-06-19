Посол в РФ: война в Сирии вступает в завершающий этап

УФА, 19 июня. /ТАСС/. Дамаск призывает к международному сотрудничеству в борьбе с терроризмом в Сирии, учитывая, что война в стране вступает в завершающий этап. Об этом заявил в среду сирийский посол в РФ Рияд Хаддад, выступая на десятой международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Если в начале войны против Сирии требовалось международное сотрудничество, чего не было представлено многими странами, то сейчас это сотрудничество актуально и необходимо в будущем, особенно принимая во внимание то, что мы вступаем в последний этап войны в Сирии", - сказал дипломат.

"Боевики, бегущие из Сирии под прикрытием региональных и других стран, будут искать другие районы после того, как они приобрели в Сирии не только боевые навыки, но и стратегические и тактические возможности, - отметил Хаддад. - В частности, способности использовать большой финансовый и технологический потенциал для вербовки как можно большего числа людей, чтобы потом совершать теракты в любой части мира".