СМИ: Минобороны Украины опровергло свое заявление о призыве Зеленского в армию

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не призывался на службу в армию во время мобилизации а стране в 2014-2015 годах. Об этом заявило Министерство обороны Украины в ответ на запрос информагентства "Украинские новости".

"Гражданин Зеленский Владимир Александрович <...> военную службу в Вооруженных силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014-2015 годов не призывался", - сказано в сообщении Минобороны.

В ведомстве также отметили, что Зеленский находится на военном учете как военнообязанный, согласно выводам медкомиссии, признан годным к военной службе, имеет соответствующую военно-учетную специальность.

Советник ныне бывшего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков распространил в Facebook 13 апреля, в преддверии второго тура президентских выборов, сообщение пресс-службы Минобороны Украины, согласно которому Зеленскому 15 апреля 2014 года, 23 июня 2014 года, 15 августа 2014 года и 10 мая 2015 года направлялись повестки по месту жительства. Однако, как отмечалось в сообщении Минобороны, "гражданин Зеленский В. А. в военный комиссариат по вызовам не прибывал". Эту информацию многие СМИ восприняли как уклонение Зеленского от прохождения службы в армии.

Зеленский уверенно победил на выбора 21 апреля и вступил в должность президента Украины 20 мая. С этого момента он также стал верховным главнокомандующим Вооруженных сил страны.

В течение 2014 - 2015 годов на Украине в связи с конфликтом в Донбассе прошло шесть волн мобилизаций, на военную службу были призваны около 210 тысяч человек.