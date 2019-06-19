Парламент Венесуэлы расследует коррупционный скандал с участием Гуайдо

КАРАКАС, 19 июня. /ТАСС/. Национальная ассамблея Венесуэлы (однопалатный парламент, контролируемый оппозицией) проведет собственное расследование предполагаемого хищения средств, выделенных в качестве гуманитарной помощи военнослужащим, которые перешли на сторону оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. Об этом во вторник сообщило агентство EFE.

Расследованием займется контрольная комиссия Нацассамблеи. Она должна определить, были ли допущены со стороны назначенных Гуайдо ответственных лиц нарушения при распределении средств, предназначенных для оказания помощи венесуэльским военным, которые поддержали оппозицию, а затем дезертировали в соседнюю Колумбию.

Ранее соответствующее расследование инициировала Генеральная прокуратура Боливарианской Республики. По версии следствия, Россана Баррера Кастильо и Кевин Рохас Пеньялоса, "которым Гуайдо поручил распределять деньги", присвоили эти средства при помощи поддельных чеков на якобы оплаченные услуги. Против них выдвинуты обвинения в "отмывании денег, коррупции и преступном сговоре".

В понедельник министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти республики получили доказательства причастности Гуайдо к хищению государственных средств и денег, выделенных в качестве гуманитарной помощи. По словам чиновника, подтверждающие это данные обнаружены в телефоне Роберто Марреро - секретаря лидера оппозиции, который был задержан в марте.