Украинская артиллерия нанесла массированный удар по западу Донецка

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка. Об этом в среду сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

"После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины в направлении Донецка, - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей. - В общей сложности выпущено 110 снарядов калибра 122 мм и 52 мины калибра 120 мм". В представительстве уточнили, что огонь велся с позиций в районе Марьинки по Петровскому району города.

Кроме того, в среду утром под обстрелом с украинской стороны оказались поселок Жабичево к северу от Донецка и село Васильевка вблизи Ясиноватой.

В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск).

Договоренности о новом перемирии должны стать ключевым пунктом в повестке переговоров Контактной группы по урегулированию в Донбассе, которые пройдут в среду в столице Белоруссии.