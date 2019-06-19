Перенос столицы Индонезии из Джакарты начнется в 2021 году

ТАСС, 19 июня. Власти Индонезии намерены приступить к переносу столицы страны из густонаселенной Джакарты в другой город в 2021 году. Об этом сообщил министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро.

"Мы начнем строительные работы в 2021 году. Надеемся, что процесс переноса будет закончен к 2024 году", - приводит в среду слова министра агентство "Синьхуа". Глава ведомства предположил, что новая столица появится на острове Калимантан в центральной части страны, а стоимость переноса составит $32,5 млрд.

Ранее индонезийское правительство оценивало данный проект в $22,6 млрд.

Президент Индонезии Джоко Видодо в конце апреля предложил перенести столицу из-за устаревшей инфраструктуры Джакарты. Согласно исследованию компании Uber, в этом городе автомобилисты проводят в пробках 22 дня в году, что является самым высоким показателем в Азии. Кроме того, согласно докладу компании Inrix, нынешняя индонезийская столица занимает 12-е место в рейтинге наиболее загруженных мегаполисов мира.