Группу социалистов в новом Европарламенте возглавила евродепутат от Испании

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Главой группы "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" (ПАСД) в новом созыве Европейского парламента (ЕП), избранном 23-26 мая, стала испанский евродепутат Ираче Гарсиа. Об этом сообщается в распространенном в среду коммюнике парламентской фракции.

"Ираче Гарсиа возглавила группу социалистов и демократов", - говорится в заявлении ПАСД. Это не стало сюрпризом, поскольку Гарсиа осталась единственным кандидатом на этот пост после того, как в понедельник немецкий евродепутат Удо Булльман снял свою кандидатуру.

В своей речи после избрания Гарсиа призвала спасать ЕС и строить новую "демократическую Европу" - феминистскую, мультикультурную и мультирелигиозную. "Евросоюз находится под угрозой, как никогда раньше. В последние годы мы стали свидетелями всплеска популярности популистов, евроскептиков, ксенофобских и праворадикальных движений, которые возрождают худших призраков прошлого. Мы также столкнулись с ростом неравенства и финансовым кризисом в условиях, когда Евросоюз не способен отвечать требованиям своих жителей", - сказала она.

Фракция социалистов традиционно занимает второе место в Европарламенте после христианско-демократической Европейской народной партии. На последних выборах в ЕП они обе сохранили свои позиции, но при этом потеряли более 20% мест каждая. Так, в новом составе Европарламента социалисты получили 153 места из 751, тогда как в ЕП прошлого созыва они имели 190 мандатов.