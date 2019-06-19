Японский премьер заявил, что не намерен распускать парламент

ТОКИО, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не считает необходимым проводить роспуск нижней палаты парламента для организации перевыборов в верхнюю палату этим летом. Об этом он заявил в среду во время парламентских дебатов с лидерами оппозиционных партий.

"У меня нет идеи проводить роспуск в настоящее время", - отметил премьер. По его словам, на такой шаг он вряд ли пойдет, даже если оппозиция к концу текущей парламентской сессии (завершится 26 июня) выразит вотум недоверия правительству правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Выборы в нижнюю палату парламента Японии проходили последний раз относительно недавно - в октябре 2017 года. Тогда они завершились крупной победой либерал-демократов. Как отмечала ранее газета Asahi, выборы в нижнюю палату могли также потребоваться, если бы Абэ принял решение в очередной раз отложить повышение потребительского налога с 8% до 10%, и ему необходимо было бы получить общественное одобрение на этот счет. Однако в правительстве считают, что дальнейшие проволочки могут негативно повлиять на экономику, и поэтому реформа должна быть реализована уже в октябре.

Согласно предварительному плану, избирательная кампания начнется 4 июля, а сами выборы в верхнюю палату пройдут 21 июля. Переизбираться будут 124 из 242 депутатов. Срок действия мандатов другой части депутатов, получивших их в 2016 году, истекает через три года.