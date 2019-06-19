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Саммит КНР - КНДР говорит о приверженности Пхеньяна денуклеаризации, считают в Сеуле

Китайско-северокорейский саммит указывает на решимость Ким Чен Ына оставаться в рамках переговорного процесса, заявили в южнокорейском МИД

СЕУЛ, 19 июня. /ТАСС/. Государственный визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в КНДР, запланированный на 20-21 июня, демонстрирует желание Пхеньяна продолжить переговорный процесс по проблемам денуклеаризации. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении южнокорейского МИД.

Китайско-северокорейский саммит "демонстрирует, что мирный процесс на Корейском полуострове продолжается на основе диалога", а также указывает на "решимость председателя [Госсовета КНДР] Ким Чен Ына оставаться в рамках переговорного процесса", отмечает внешнеполитическое ведомство.

В южнокорейском МИД также уверены, что визит Си Цзиньпина в Пхеньян "внесет вклад в дело полной денуклеаризации Корейского полуострова и установления прочного мира во всем регионе".

Как сообщило в понедельник агентство "Синьхуа", председатель КНР посетит Северную Корею с государственным визитом 20-21 июня. Ранее в китайском МИДе отметили, что поездка лидера страны в Пхеньян состоится в соответствии с "традиционными дружественными отношениями на высшем уровне, которые предусматривают обмен визитами".

Теги
КНДРКитайРеспублика КореяКим Чен ЫнСи Цзиньпин
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