Роухани назвал "минимальной мерой" отказ Ирана от некоторых обязательств по ядерной сделке

ТАСС, 19 июня. Отказ Тегерана от выполнения некоторых обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе является "минимальной мерой". Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Вопреки заявлениям некоторых стран, наши шаги - это минимальные меры, на которые мы пошли. Другие участники [СВПД] не выполняют своих обязательств в рамках соглашения", - приводит агентство ISNA слова президента. Он отметил, что "суть СВПД заключается в том, чтобы наладить экономические и торговые связи Ирана с остальным миром".

Роухани добавил, что Тегеран не намерен вести переговоры с Вашингтоном, если тот продолжит оказывать на него давление.

8 мая 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.