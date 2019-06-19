"Европейская солидарность" подала документы для участия в выборах Рады

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Политическая партия "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко подала документы в ЦИК для участия во внеочередных выборах в Верховную раду, назначенных на 21 июля. Об этом сообщил в среду глава объединения Петр Порошенко.

"Европейская солидарность идет в парламент, чтобы продолжить курс Украины в ЕС и НАТО", - сообщил он в Facebook, где велась трансляция процедуры подачи.

Порошенко заявил, что 70% списка партии - это "новые лица, которые не были в парламенте текущего созыва и не были в правительстве", а остальные 30% - это "самые опытные, самые сильные и самые честные". Экс-президент также сообщил, что в ЦИК были поданы документы 138 кандидатов по одномандатным округам.

Напомним, по данным последних соцопросов, лидером парламентской гонки с большим отрывом остается партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", за которую готовы отдать голос 47,5% респондентов. Далее следуют "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 11% и "Батькивщина" с 8,7%. У "Европейской солидарности" пока четвертая позиция и 8,3%, у партии "Голос" - пятое место 5,3%.