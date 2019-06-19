Следователи назвали имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению MH17

"Следователи назвали четыре имени, трое россиян и один украинец", - сказала она. Фредерикс уточнила, что речь также идет о Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и Леониде Харченко.

НЬЮВЕГЕЙН /Нидерланды/, 19 июня. /ТАСС/. Совместная следственная группа назвала имена трех россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года. В их число вошел Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, сообщила в среду журналистам родственница жертвы трагедии Зилена Фредерикс.

"Начало суда запланировано на 9 марта 2020 года", - отметила Фредерикс, добавив, что подозреваемым будут предъявлены обвинения в убийстве.

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне 2017 года страны, входящие в ССГ, приняли решение, что судебный процесс над подозреваемыми в крушении MH17 будет проходить в голландском суде и по голландским законам. Подачей иска и изложением фактических обстоятельств займется голландская прокуратура, возглавляющая ССГ. По решению Министерства юстиции и безопасности Нидерландов, рассмотрение дела будет проходить в судебном комплексе "Схипхол" в городе Бадхуведорп.

На пресс-конференции 24 мая 2018 года эксперты ССГ заявили, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей "Боинг", могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде. РФ эти обвинения отвергла, заявив, в частности, что ни один зенитный ракетный комплекс ВС РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу, а ракета, выпущенная по самолету, еще в 1986 году была направлена в войска на территории Украины и с тех пор оттуда не возвращалась.