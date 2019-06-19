{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гибель саудовского журналиста в Турции

Reuters: ООН призвала Саудовскую Аравию признать ответственность за убийство Хашкаджи

Доклад ООН содержит призыв к проведению международного расследования убийства Хашкаджи

ТАСС, 19 июня. Спецдокладчик ООН призвала власти Саудовской Аравии признать ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи, совершенное в октябре прошлого года в Стамбуле. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении доклад, составленный по результатам расследования, проведенного спецдокладчиком ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар.

Доклад содержит призыв к проведению международного расследования убийства Хашкаджи.

В докладе говорится, что в ходе расследования спецдокладчик ООН обнаружила признаки возможной причастности к убийству Хашкаджи высокопоставленных официальных лиц Саудовской Аравии, включая наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Спецдокладчик ООН призвала к введению адресных санкций в отношении лиц, подозреваемых в причастности к убийству Хашкаджи, включая саудовского наследного принца.

Теги
ТурцияСаудовская АравияГибель саудовского журналиста в Турции
Крушение Boeing в Донецкой области
Международные следователи заявили, что продолжат расследование крушения Boeing на Украине
Следователи заявили, что в отношении подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17 будут выданы международные ордера на арест
Читать полностью