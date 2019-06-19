Reuters: ООН призвала Саудовскую Аравию признать ответственность за убийство Хашкаджи

ТАСС, 19 июня. Спецдокладчик ООН призвала власти Саудовской Аравии признать ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи, совершенное в октябре прошлого года в Стамбуле. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении доклад, составленный по результатам расследования, проведенного спецдокладчиком ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар.

Доклад содержит призыв к проведению международного расследования убийства Хашкаджи.

В докладе говорится, что в ходе расследования спецдокладчик ООН обнаружила признаки возможной причастности к убийству Хашкаджи высокопоставленных официальных лиц Саудовской Аравии, включая наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Спецдокладчик ООН призвала к введению адресных санкций в отношении лиц, подозреваемых в причастности к убийству Хашкаджи, включая саудовского наследного принца.