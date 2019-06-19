Президент Молдавии заявил о полном взаимопонимании в новой парламентской коалиции

КИШИНЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил о полном взаимопонимании в новой парламентской коалиции, выразив надежду, что парламент и правительство будут функционировать до конца истечения мандатов. Об этом глава республики сообщил в среду на брифинге после Республиканского совета Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), неформальным лидером которой он является.

"Мы готовы поддержать правительство Майи Санду [в парламенте], это четкая позиция Партии социалистов. <…> Между нами есть взаимопонимание, сделаем все возможное, чтобы это парламентское большинство, это правительство функционировало как можно дольше. Хотелось бы, чтобы это был полный мандат", - сказал Додон.

В начале июня в парламенте Молдавии было создано новое парламентское большинство, образованное выступающей за восстановление отношений с Россией ПСРМ и проевропейским блоком Acum, которые объединились против контролировавшей власть в стране Демократической партии Молдовы во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком.