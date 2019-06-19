Кандидаты в британские премьеры ведут переговоры об объединении сил

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Команды кандидатов на посты лидера Консервативной партии Великобритании и нового премьер-министра страны Рори Стюарта и Майкла Гоува начали переговоры об объединении сил для противостояния фавориту избирательной кампании Борису Джонсону. Об этом сообщил в среду в интервью Би-би-си сам Стюарт.

"Мы ведем переговоры об объединении сил, потому что ясно, что Борис выходит в последний тур. И теперь возникает вопрос, кто именно обладает наилучшими возможностями, чтобы сидеть на сцене и говорить с Джонсоном и чтобы задавать контрольные вопросы, которые надлежит задать, и у кого есть видение Британии, которое может вдохновить людей и привлечь молодых людей в политику", - сказал кандидат.

Стюарт, занимающий в нынешнем правительстве должность министра по вопросам международного развития, является единственным из кандидатов в премьеры, который выражает открытую поддержку тому соглашению по условиям Brexit, которое уходящий премьер-министр Тереза Мэй подписала в прошлом году с властями ЕС и которое затем трижды отверг британский парламент.

Гоув, находящийся на посту министра окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития, выступает за заключение новой сделки с Брюсселем.

Отвечая на вопрос о том, как он собирается преодолеть эти противоречия во время переговоров, Стюарт сказал, что им с Гоувом нужно "сесть и прийти к общей позиции" и "пойти на компромиссы".

По итогам состоявшегося во вторник второго тура выборов внутри парламентской фракции тори уверенную победу, как и ожидалось, одержал экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, заручившийся поддержкой 126 из 313 депутатов Палаты общин, входящих в эту фракцию. Второе место занял нынешний глава британского МИД Джереми Хант с 46 голосами поддержки, третье - Гоув (41 голос), четвертое - Стюарт (37) и пятое - глава МВД королевства Саджид Джавид (33). Все они прошли в следующий тур, а единственным выбывшим из борьбы кандидатом оказался экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб (30 голосов).

В среду в Великобритании пройдет третий тур, который также отсеет одного кандидата в премьеры.

24 мая Мэй объявила о предстоящей отставке сначала с должности лидера консерваторов, а с избранием нового главы партии - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. 7 июня она официально известила об уходе с поста лидера тори, что дало партии формальный повод для начала кампании по избранию своего нового главы. Однако до его избрания, то есть до последней декады июля, Мэй останется премьер-министром и будет исполнять роль технического лидера своей партии.