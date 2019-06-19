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Парламентские выборы на Украине - 2019

Рейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьера

Среди тех, кто намерен голосовать и уже определился с симпатиями, "Европейскую солидарность" намерены поддержать 5% респондентов
Председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко Петр Сивков/ТАСС
Описание
Председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с результатом в 5% поддержки избирателей замыкает пятерку политических сил, которые преодолевают проходной барьер в парламент (5%). Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного группой "Рейтинг".

"Лидером электоральных симпатий среди политических сил является [пропрезидентская] партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также пока преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,1%), партия "Голос" [артиста Святослава Вакарчука] (8,1%), "Батькивщина" [Юлии Тимошенко] (7,3%), "Европейская Солидарность" [Петра Порошенко] (5,0%)", - сообщается на сайте организации.

Согласно итогам опроса, вблизи проходного барьера в Раду расположилась партия "Сила и честь" экс-главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко с результатом 4,1%. Остальные политические силы имеют гораздо меньшую поддержку респондентов.

Около 77% опрошенных сообщили, что однозначно готовы принять участие в голосовании на выборах в Верховную раду 21 июля, 12% скорее готовы участвовать, 8% не планируют голосовать, а оставшиеся 3% пока не определились.

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УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичПарламентские выборы на Украине - 2019
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