Международные следователи заявили, что продолжат расследование крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
Следователи также заявили, что в отношении подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17 будут выданы международные ордера на арест.
Международные следователи заявили, что обратятся к России с просьбой допросить подозреваемых в причастности к крушению Boeing.
В прокуратуре Нидерландов заявили, что четырем подозреваемым в причастности к крушению MH17 предъявят обвинения в соответствии с голландским законодательством.
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