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Крушение Boeing в Донецкой области
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Международные следователи заявили, что продолжат расследование крушения Boeing на Украине

Следователи заявили, что в отношении подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17 будут выданы международные ордера на арест

Международные следователи заявили, что продолжат расследование крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.

Следователи также заявили, что в отношении подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17 будут выданы международные ордера на арест. 

Международные следователи заявили, что обратятся к России с просьбой допросить подозреваемых в причастности к крушению Boeing. 

В прокуратуре Нидерландов заявили, что четырем подозреваемым в причастности к крушению MH17 предъявят обвинения в соответствии с голландским законодательством.

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УкраинаКрушение Boeing в Донецкой области
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