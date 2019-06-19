ЛНР: массированные обстрелы Донецка создают негативный фон для переговоров в Минске

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Массированные обстрелы Донецка киевскими силовиками создают крайне негативный фон для проходящих в Минске переговоров участников Контактной группы и ее рабочих подгрупп. Об этом в среду ТАСС заявил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник.

"Массированные обстрелы Донецка создают крайне негативный фон для достижения договоренностей в Минске", - заявил Мирошник, напомнив, что "за последние недели количество обстрелов территорий республик Донбасса увеличилось в разы".

"Если это способ давления на нашу сторону переговоров, который выбирает Киев под руководством [президента Украины Владимира] Зеленского, то реакция будет совершенно противоположной", - подчеркнул представитель ЛНР.

По его словам, "фон для договоренностей создают реальные действия сторон конфликта, а не путаные заявления вновь избранного президента [Украины] в Париже и Берлине". "В данном случае это массированные обстрелы и разрушения жилых зданий, больницы, городского бассейна. Именно ликвидации такого фона переговоров должны посвящать свои усилия гаранты Минских соглашений в лице Франции и Германии, имеющие влияние на украинскую сторону", - считает представитель ЛНР.

Вооруженные силы Украины утром в среду нанесли массированные артиллерийские удары по столице Донецкой народной республики (ДНР), в результате которых, в частности, были повреждены здание детской больницы и плавательного бассейна, а также шахта в Петровском районе Донецка.

В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие, которое вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск). Предполагалось, что на проходящих в Минске переговорах участники подгруппы по безопасности и Контактной группы попытаются согласовать решение об очередном подтверждении приверженности сторон режиму прекращения огня.