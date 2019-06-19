Подразделения пяти стран приняли участие в учениях "Ответный удар 2019" в Болгарии

НОВО СЕЛО /Болгария/, 19 июня. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Подразделения Албании, Болгарии, Греции, Северной Македонии и США приняли участие в среду в показательных демонстрациях с боевыми стрельбами на полигоне Ново село в районе города Сливен в Болгарии в рамках многонациональных тактических учений "Ответный удар 2019". Президент Болгарии Румен Радев дал учениям высокую оценку.

Вместе с подразделениями болгарской армии в показательных демонстрациях приняли участие механизированная рота Сухопутных сил США, пехотные взводы из Албании и Северной Македонии, танковый взвод и вертолеты авиационной поддержки из Греции, всего более 600 военнослужащих. Перед почетными гостями и журналистами были продемонстрированы способности многонационального механизированного батальона обороняться в первом эшелоне механизированной бригады.

По сценарию учений кризис возник на территории Болгарии, государство-агрессор с условным названием Плумбеус сформировало мощную наступательную группировку, а тактическое формирование в составе усиленного механизированного батальона, составленного из воинских подразделений пяти стран, обеспечивало оборону территорию.

Зрелищными были работа авиации боевой поддержки, болгарских самолетов Су-25К и греческих вертолетов "Апачи", которые нанесли удар по противнику неуправляемыми реактивными снарядами, и контратака с участием боевых бронированных машин "Брэдли", танков "Леопард" и Т-72, самоходных артиллерийских установок. Единый бронированный строй эффектно атаковал передний край противника, захватил его и защитил эти новые позиции. Во время учений также была продемонстрирована эвакуация раненого, которого с "поля боя" вывезли на вертолете "Кугар".

"Самое важное в военной операции с международным участием - хорошая коммуникация, координация и взаимодействие, общее понимание системы управления и организации, тактики и техники проведения боевых процедур. Учения прошли с исключительно высокой динамикой и большой точностью. Моя оценка высокая, поздравляю руководство учений и всех военнослужащих, которые в них принимали участие", - сказал Радев по итогам учений.

Перспективы болгарских ВС

На кратком брифинге Радев прокомментировал перспективы модернизации болгарских вооруженных сил и приобретение новых самолетов.

"Жду, что в ближайшее время конкретные предложения по приобретению нового самолета (американского истребителя F-16 Block 70 - прим. ТАСС) будут обнародованы. Надеюсь, что этим соглашением будет предусмотрена возможность рассроченной оплаты, будет подтверждено индустриальное сотрудничество двух стран, что машины будут иметь высокую боевую готовность. Самое важное в этом проекте не сам самолет, а весь пакет, связанный с его приобретением и эксплуатацией. Жду, что правительство гарантирует, что сокращения боевых возможностей самолета за счет снижения цены не будет", - сказал он.

При этом глава государства выразил сожаление, что программа модернизации вооруженных сил страны, в частности приобретение боевых машин для сухопутных войск и многоцелевых патрульных кораблей, отстает от первоначальных планов. Однако президент полагает, что правительство в ближайшее время примет необходимые решения.

В январе парламент Болгарии одобрил план правительства по проведению переговоров с США о закупке истребителей F-16 Block 70 у компании Lockheed Martin взамен стоящих на вооружении ВВС страны МиГ-29 советского производства. В настоящее время параметры сделки практически согласованы, но официально не объявлены. Ранее болгарская сторона заявила о готовности потратить на приобретении восьми новых самолетов не более 2 млрд левов (около миллиарда евро).