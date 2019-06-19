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Меркель не намерена отменять запланированные мероприятия со своим участием

В кабмине Германии сообщили, что канцлер находится в Госларе, а позднее поедет в Дрезден

БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается отменять запланированные на текущую неделю мероприятия со своим участием. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер, отвечая на вопрос о самочувствии главы правительства.

"Канцлер рада всем намеченным мероприятиям, о которых я сообщила в прошлую пятницу. Она сейчас находится в Госларе, вечером уже будет в Дрездене. Все состоится", - сказала Деммер.

Меркель, стоя во вторник на ковровой дорожке рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским на территории Ведомства федерального канцлера, почувствовала себя плохо. 

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Меркель, АнгелаУкраинаГерманияЗеленский, Владимир Александрович
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