Турция поддерживает рекомендации ООН по расследованию обстоятельств убийства Хашкаджи

АНКАРА, 19 июня. /ТАСС/. Турция поддерживает рекомендации ООН по расследованию обстоятельств убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, совершенного в октябре прошлого года в Стамбуле. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

"Мы решительно поддерживаем рекомендации ООН по расследованию обстоятельств убийства Хашкаджи и привлечению виновных к ответственности", - написал глава МИД Турции на своей странице в Twitter.

В опубликованном в среду в Женеве 100-страничном документе, составленном по результатам проведенного спецдокладчиком ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар расследования, говорится, что получены внушающие доверие свидетельства возможной причастности к убийству высокопоставленных лиц, включая наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Спецдокладчик пришла к выводу, что Хашкаджи "стал жертвой преднамеренной, умышленной казни - убийства, за которое несет ответственность государство Саудовская Аравия в соответствии с международным законодательством по правам человека". Калламар призвала правительство Саудовской Аравии "взять на себя государственную ответственность за совершение казни".

Спецдокладчик также призвала к введению адресных санкций в отношении лиц, подозреваемых в причастности к убийству Хашкаджи, включая саудовского наследного принца.

Доклад Калламар будет представлен на открывающейся 21 июня в Женеве 41-й сессии Совета ООН по правам человека. Основные выводы, содержащиеся в этом документе, были озвучены в начале февраля, после посещения спецдокладчиком Турции. Калламар заявила тогда, что Хашкаджи стал жертвой жестокого и предумышленного убийства, совершенного официальными лицами Саудовской Аравии. По ее словам, было нарушено как международное право, так и ключевые правила международных отношений, включая требование о законном использовании дипломатических миссий.

Хашкаджи, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество решительно осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование произошедшего.