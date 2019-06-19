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Дело Саркози

Французский кассационный суд одобрил процесс в отношении Николя Саркози

Он станет первым в истории президентом Пятой Республики, которого будут судить по обвинению в коррупции
Николя Саркози EPA-EFE/JULIEN WARNAND
Описание
Николя Саркози
© EPA-EFE/JULIEN WARNAND

ПАРИЖ, 19 июня. /ТАСС/. Кассационный суд Парижа отклонил ходатайство экс-президента Франции Николя Саркози, выступавшего против передачи в суд дела, по которому он обвиняется в попытках давления на следствие, в том числе путем подкупа. Об этом сообщает в среду телеканал LCI.

Это последний этап, на котором Саркози мог избежать открытия процесса. Таким образом он станет первым президентом Пятой Республики, которого будут судить по обвинению в коррупции, отмечает телеканал.

Кроме того, суд отклонил ходатайство адвоката Саркози Тьерри Эрзога и бывшего генпрокурора при Кассационном суде Жильбера Азибера, которые также являются фигурантами этого дела.

Следователи считают, что Саркози в 2014 году попытался через Эрзога получить закрытую служебную информацию от Азибера. По их мнению, экс-президент хотел вернуть свои рабочие записи, конфискованные в рамках расследования дела о нелегальном финансировании в 2007 году его избирательной кампании совладелицей французской косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

Как напомнили близкие к следствию источники, после истечения срока полномочий Саркози на президентском посту в 2012 году следователи начали прослушивание его телефонных разговоров. Правоохранительные органы полагали, что избирательную кампанию экс-президента мог финансировать Муаммар Каддафи. По версии следствия, экс-президент в разговоре с адвокатом дал понять, что готов устроить Азибера на выгодную должность в Монако в случае оказания им услуг в ходе расследования.

По сведениям СМИ, Саркози разговаривал со своим адвокатом по мобильному телефону, оформленному на вымышленного человека по имени Поль Бисмют. Эрзог также использовал телефон с сим-картой, которую можно купить без предъявления удостоверения личности.

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