Спецдокладчик ООН призвала судить виновных в убийстве Хашкаджи по универсальной юрисдикции

ТАСС, 19 июня. Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар в среду призвала государства применить так называемую универсальную юрисдикцию при рассмотрении дела убитого в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре прошлого года журналиста Джамаля Хашкаджи. Ее слова приводит агентство Reuters.

Универсальная юрисдикция предусматривает компетенцию государства по привлечению к уголовной ответственности и наказанию ответственных безотносительно гражданства обвиняемого или потерпевшего, либо к месту совершения преступления, вызывающего интерес у всего мирового сообщества. Этот принцип основывается на механизме "либо выдай, либо суди", когда государство-участник, если оно не подвергло уголовному преследованию находящегося на его территории преступника, обязано выдать его другому участнику судебного процесса, если последний обратится с соответствующей просьбой. По словам Калламар, дело Хашкаджи относится к международным преступлениям, в связи с чем должно быть расследовано в соответствии с этим принципом.

Отвечая на вопрос о том, подразумевает ли универсальная юрисдикция арест подозреваемых заграницей, Калламар заявила: "При условии, что ответственность лиц (в совершении международных преступлений - прим. ТАСС) доказана, в том числе ответственность, подразумевающая выдачу ордеров на арест, то конечно, [подразумевает]".

В опубликованном в среду в Женеве 100-страничном документе, составленном по результатам проведенного спецдокладчиком ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар расследования, говорится, что получены внушающие доверие свидетельства возможной причастности к убийству высокопоставленных лиц, включая наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Спецдокладчик пришла к выводу, что Хашкаджи "стал жертвой преднамеренной, умышленной казни - убийства, за которое несет ответственность государство Саудовская Аравия в соответствии с международным законодательством по правам человека". Калламар призвала правительство Саудовской Аравии "взять на себя государственную ответственность за совершение казни".

Спецдокладчик также призвала к введению адресных санкций в отношении лиц, подозреваемых в причастности к убийству Хашкаджи, включая саудовского наследного принца.

Доклад Калламар будет представлен на открывающейся 21 июня в Женеве 41-й сессии Совета ООН по правам человека. Основные выводы, содержащиеся в этом документе, были озвучены в начале февраля, после посещения спецдокладчиком Турции. Калламар заявила тогда, что Хашкаджи стал жертвой жестокого и предумышленного убийства, совершенного официальными лицами Саудовской Аравии. По ее словам, было нарушено как международное право, так и ключевые правила международных отношений, включая требование о законном использовании дипломатических миссий.

Хашкаджи, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество решительно осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование произошедшего.