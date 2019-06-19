Генсек НАТО приветствует объявление Совместной следственной группы по делу о Boeing

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствует объявление, сделанное Совместной следственной группой (ССГ), которая назвала имена трех россиян и одного украинца, якобы причастных к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года.

"Я приветствую сегодняшнее объявление ССГ о том, что четверо подозреваемых будут привлечены к ответственности за преступления, связанные с падением рейса MH17 Malaysia Airlines в июле 2014 года. Это важная веха в усилиях по раскрытию полной правды и обеспечению справедливости за убийство 298 человек из 17 стран", - заявил в среду генсек.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне 2017 года страны, входящие в ССГ, приняли решение, что судебный процесс над подозреваемыми в крушении MH17 будет проходить в голландском суде и по голландским законам. Подачей иска и изложением фактических обстоятельств займется голландская прокуратура, возглавляющая ССГ. По решению Министерства юстиции и безопасности Нидерландов, рассмотрение дела будет проходить в судебном комплексе "Схипхол" в городе Бадхуведорп.

На пресс-конференции 24 мая 2018 года эксперты ССГ заявили, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей "Боинг", могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде. РФ эти обвинения отвергла, заявив, в частности, что ни один зенитный ракетный комплекс ВС РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу, а ракета, выпущенная по самолету, еще в 1986 году была направлена в войска на территории Украины и с тех пор оттуда не возвращалась.