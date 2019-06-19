Токио отверг предложение Сеула по совместной выплате компенсаций за принудительный труд

ТОКИО, 19 июня. /ТАСС/. Япония считает неприемлемым предложение Сеула создать совместный фонд для предоставления материальных компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации в годы Второй мировой войны. Об этом в среду заявил японский министр иностранных дел Таро Коно.

"Предложение Южной Кореи не может исправить ситуацию, поскольку оно нарушает договоренности, составляющие правовую основу отношений Японии и Южной Кореи. Таким образом ситуация с нарушением международного права продолжается, и для Японии это неприемлемо", - приводит его слова телеканал NHK.

Ранее МИД Республики Корея выступил с предложением совместно с Японией выплатить компенсации. По мнению Сеула, это могло бы урегулировать двусторонние разногласия.

Во время оккупации Кореи (1910 - 1945 год) японская колониальная администрация привлекала жителей Корейского полуострова к принудительному труду на японских предприятиях. Мобилизации приняли особенно широкий характер в годы Второй мировой войны.

Осенью 2018 года Верховный суд Республики Корея вынес решение о выплате компенсаций четырем бывшим работникам японской компании, которая сейчас носит название Nippon Steel & Sumitomo Metal. Из четырех инициаторов иска в живых сейчас остался только один. Правительство Японии отвергает судебное решение РК о выплатах за принудительный труд, настаивая на том, что данный вопрос был окончательно решен при нормализации отношений между Токио и Сеулом еще в 1965 году.