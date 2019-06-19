Еврокомиссар призвал Молдавию активизировать реформы, чтобы получить деньги от ЕС

КИШИНЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Возобновление финансовой помощи Молдавии со стороны ЕС будет зависеть от реализации обязательств, взятых республикой при подписании соглашения об ассоциации. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан на совместном брифинге с новым премьер-министром страны Майей Санду в среду.

"В сентябре прошлого года я передал Павлу Филипу (экс-премьер Молдавии - прим. ТАСС) список определенных условий, которые должна выполнить Республика Молдова. Мы ждем реализации этих обязательств, и я убежден, что новое правительство сделает это", - сказал Хан, отвечая на вопросы журналистов.

Со своей стороны Санду заверила, что "намерена очень быстро двигаться в этой области", выразив надежду на поддержку со стороны Брюсселя.

Евросоюз задержал первый транш из обещанных республике €100 млн после отказа молдавских судов признавать результаты выборов мэра Кишинева в 2018 году, победу на которых одержал оппозиционер Андрей Нэстасе. Позже Брюссель потребовал от правительства республики среди прочего усилить борьбу с коррупцией, установить виновных в краже $1 млрд из банковской системы и реформировать юстицию.