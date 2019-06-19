Партия "Батькивщина" подала документы в ЦИК Украины для участия в выборах Рады

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко в среду подала документы в Центральную избирательную комиссию страны для регистрации на внеочередные выборы в Верховную раду. Трансляция процедуры шла на странице партии в Facebook.

Тимошенко заявила журналистам, что ее команда объединяет "очень молодых, опытных людей и профессионалов" и имеет "четкий план действий". "Наша цель - пройти в парламент, объединиться в коалицию действий и на базе нового курса возрождать Украину", - сказала она.

Ранее в среду документы для регистрации в ЦИК подала партия "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко. Девять партий ранее уже подали документы для регистрации, из них одна - "Гражданская позиция" - уже прошла процесс оформления. Таким образом, уже не менее одиннадцати объединений обратились в ЦИК, чтобы их допустили к участию в парламентской гонке.

Очередное заседание ЦИК Украины запланировано в среду на 17:00, на нем продолжат рассмотрения вопросов подготовки к выборам, в том числе регистрации партий и кандидатов.

По данным опроса центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований, лидером парламентской гонки с большим отрывом остается партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", за которую готовы отдать голос 47,5% опрошенных. На втором месте находится партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 11%, третьем - партия "Батькивщина" с 8,7%, четвертом - "Европейская солидарность" с 8,3%, пятом - партия "Голос" с 5,3%.

Выборы в Раду

Внеочередные выборы в Раду назначены на 21 июля, однако Конституционный суд пока рассматривает обращение 62 депутатов с требованием отменить указ президента Украиныо роспуске парламента. Согласно украинским законам, выборы в Раду проводятся по смешанной системе, когда половина мест в парламенте (225 мандатов) распределяется между партиями, которые преодолели проходной барьер в 5%. Еще 199 депутатов-мажоритариев будут избраны в одномандатных округах, число которых сократилось на 26 в связи с событиями в Донбассе и воссоединением Крыма с Россией.

По состоянию на 18 июня ЦИК Украины зарегистрировал 583 кандидата (511 в порядке самовыдвижения и 72 от политических партий) в одномандатных округах, а также одну партию ("Гражданская позиция") в многомандатном округе. В настоящее время регистрация как кандидатов, так и партий продолжается.