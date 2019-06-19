Эрдоган считает, что экс-президент Египта Мурси был убит

ТАСС, 19 июня. Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде из-за отсутствия своевременной медицинской помощи. С таким заявлением он выступил в среду в Стамбуле.

"Мурси 20 минут бился в конвульсиях в зале суда. Уполномоченные лица не вмешивались в ситуацию. Мурси погиб не естественной смертью, а был убит. Турция будет следить за развитием этой темы", - сказал он.

Эрдоган пообещал "сделать все, что требуется, чтобы призвать власти Египта к ответу на международном трибунале". "Мы призываем Организацию исламского сотрудничества [подключиться к проблеме]. Она должна принять меры", - заявил турецкий лидер.

Анкара поддерживала Мурси и его администрацию и считает антиконституционным свержение его режима нынешним правительством Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Мурси умер 17 июня во время заседания суда по делу о шпионаже, по которому экс-глава государства проходил главным обвиняемым. По данным египетского государственного телевидения, причиной смерти стал сердечный приступ. Еще в 2014 году адвокаты Мурси подавали в суд медицинские документы, подтверждающие, что их подзащитный страдает эпилепсией и не может находиться в изоляции в одиночной камере, и настаивали на его переводе под домашний арест.

Мухаммед Мурси победил на президентских выборах в Египте в 2012 году. Год спустя он был отстранен от власти военными на волне массовых народных выступлений. В августе этого года ему исполнилось бы 68 лет. Он проходил одним из обвиняемых по ряду возбужденных против лидеров исламистов уголовных дел, в том числе связанных со шпионажем, госизменой и нападениями на протестующих.