Меркель заявила, что чувствует себя хорошо после вчерашнего недомогания

БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в среду во время поездки в город Гослар, что больше не испытывает недомогания. Ее слова приводит агентство DPA.
Отвечая на вопрос журналистов о том, как она себя чувствует, канцлер сказала: "Отлично".
Состояние здоровья Меркель 18 июня стало одной из главных тем в местных СМИ. Канцлер принимала президента Украины Владимира Зеленского и неожиданно для всех во время исполнения национальных гимнов начала испытывать сильную дрожь. Окружающие обратили на это внимание, однако никто не решился подойти к ней, видимо, из-за опасения нарушить протокол.
После этого Меркель и Зеленский отправились на переговоры и вышли к прессе примерно через полтора часа. Канцлер сказала, что "выпила как минимум три стакана воды", после чего недомогание исчезло.