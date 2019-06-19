Меркель заявила, что чувствует себя хорошо после вчерашнего недомогания

БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в среду во время поездки в город Гослар, что больше не испытывает недомогания. Ее слова приводит агентство DPA.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как она себя чувствует, канцлер сказала: "Отлично".