{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Меркель заявила, что чувствует себя хорошо после вчерашнего недомогания

Канцлер Германии почувствовала себя плохо во время встречи с президентом Украины в Берлине

БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в среду во время поездки в город Гослар, что больше не испытывает недомогания. Ее слова приводит агентство DPA.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как она себя чувствует, канцлер сказала: "Отлично".

На эту тему

Состояние здоровья Меркель 18 июня стало одной из главных тем в местных СМИ. Канцлер принимала президента Украины Владимира Зеленского и неожиданно для всех во время исполнения национальных гимнов начала испытывать сильную дрожь. Окружающие обратили на это внимание, однако никто не решился подойти к ней, видимо, из-за опасения нарушить протокол.

После этого Меркель и Зеленский отправились на переговоры и вышли к прессе примерно через полтора часа. Канцлер сказала, что "выпила как минимум три стакана воды", после чего недомогание исчезло.

Теги
Меркель, АнгелаУкраинаГерманияЗеленский, Владимир Александрович
Ситуация на Корейском полуострове
В Сеуле считают, что использование силы против КНДР приведет к катастрофе
Эмиссар республики Корея Ли Ду Хун назвал северного соседа "сложным и непрозрачным обществом"
Читать полностью