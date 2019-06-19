Источник: ЕС 20 июня примет решение о продлении экономических санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 20 июня примут политическое решение о продлении экономических санкций против России, срок действия которых истекает 31 июля. Об этом заявил в среду журналистам в Брюсселе европейский источник в преддверии предстоящей встречи.

"Канцлер [ФРГ Ангела] Меркель и президент [Франции Эмманюэль] Макрон проинформируют лидеров о ходе реализации минских соглашений и переговорах в рамках "нормандского формата". Это будет возможность для лидеров принять решение о продлении экономических санкций в отношении России", - сказал он.

При этом источник уточнил, что санкции ЕС против РФ будут продлены на полгода, несмотря на то что Польша просит 12 месяцев. "Да, действительно, это так, и уже не впервые звучит идея о том, чтобы продлить санкции на 12 месяцев. Но для такого решения нужно единогласие всех 28 стран. Я могу сказать, что сейчас ясно, что санкции будут продлены на 6 месяцев, не на год", - сказал он, отвечая на вопрос о том, удовлетворит ли Евросовет соответствующую просьбу Варшавы.

По словам источника, лидеры стран ЕС также обсудят последние события на востоке Украины и в Азовском море.

Меры в отношении Турции

Саммит ЕС поручит Еврокомиссии подготовить меры в отношении Турции в ответ на ее незаконные действия в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, сообщил источник. "В итоговом документе будет говориться, что Евросовет приглашает Еврокомиссию и главу дипломатии ЕС (Федерику Могерини) без промедления подготовить варианты мер в отношении Турции в связи с ее незаконными действиями в исключительной экономической зоне Кипра", - сказал он.

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