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Ситуация на Корейском полуострове

В Сеуле считают, что использование силы против КНДР приведет к катастрофе

Эмиссар республики Корея Ли Ду Хун назвал северного соседа "сложным и непрозрачным обществом"

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Применение военной силы в отношении КНДР привело бы к катастрофе, и те политические деятели, которые считают, что можно удержать под контролем эскалацию таких боевых действий, занимаются самообманом. С таким предупреждением выступил в среду на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне спецпредставитель Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хун.

"Разумеется, применение силы на Корейском полуострове приведет к результатам катастрофического характера не только для двух Корей, но и всей Северо-Восточной Азии и других регионов. Те, кто считают, что можно контролировать эскалацию напряженности в случае с таким сложным и непрозрачным обществом, как Северная Корея, попросту занимаются самообманом", - заявил эмиссар Сеула.

В связи с этим он подчеркнул, что правительство Южной Кореи "не будет прибегать к использованию немирных средств в стремлении к миру на Корейском полуострове".

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КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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